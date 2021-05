Samsung se v nové reklamě obul do Applu a jeho iPhonů 12 Pro Max

Přestože by se mohlo někomu zdát, že rivalita mezi Applem a Samsungem již pomalu utichá, opak je pravdou. Konkurenční bitva mezi nimi totiž zuří i nadále a jak se zdá, Samsung se v ní nebojí tasit ani poměrně kontroverzní zbraně ve formě zesměšňovacích videoreklam. Hned tři takové vypustil před pár hodinami s cílem přesvědčit své uživatele, že koupit jeho Galaxy S21 Ultra dává daleko větší smysl než koupit iPhone 12 Pro Max.

Série tří videoreklam se tentokrát točí primárně kolem fotoaparátů a ukazuje to, jak svými technickými specifikacemi a funkcemi telefon z dílny Samsungu iPhone 12 Pro Max válcuje. V první reklamě se jihokorejský gigant chlubí konkrétně 100x Space Zoomem, který mu umožňuje přiblížit objekty daleko více a kvalitněji, než 12x digitální zoom iPhonu 12 Pro Max. Pro srovnání sáhl Samsung po Měsíci, který je na jeho telefon zachycen výrazně kvalitněji než na ten od Applu.

Druhé srovnání je zaměřeno na počet MPx hlavního fotoaparátu. Zatímco Galaxy S21 Ultra nabízí 108MPx senzor, Apple jen 12MPx, což se odráží dle Samsungu na množství zachycených detailů a celkové kvalitě fotky při přiblížení. I zde mu nicméně musíme dát za pravdu, jelikož je na videu skutečně vidět poměrně velký rozdíl. Je nicméně otázkou, zda se jedná o realitu či si rozdíl Samsung trochu počítačově přizpůsobil.

Jako poslední proti sobě Samsung postavil funkce Single Take a Live Photo – tedy funkce, které při fotografování zachytí zároveň i krátké video. Zatímco Single Take od Samsungu umožňuje uživateli získat až 14 typů fotografií a videí o délce 3 až 10 sekund, Live Photo je omezeno na pouhé tři vteřiny a tedy ani zde na první pohled Samsungu nestačí. Co naplat, že bylo na trhu daleko dříve než Single Take.

Podtrženo, sečteno – nedávno představený Galaxy S21 Ultra vychází z porovnání Samsungu jako suverénní vítěz a my musíme uznat, že některé jeho funkce opravdu stojí za to. Na druhou stranu je však nutné říci, že ani iPhone 12 Pro Max se za svůj fotoaparát nemusí v žádném případě stydět, jelikož se jedná o jednu z nejlepších fotosoustav, kterou lze v současnosti v telefonech získat. Prostor pro zlepšení tu je sice stále velký, letošní iPhony 13 (Pro) jej však jako již tradičně zmenší.