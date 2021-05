Nejlepší aplikace pro iPhone, které by neměly chybět v telefonu žádného motoristy

Vnímáte své auto jako plnohodnotného člena rodiny? Staráte se o něj prakticky každý víkend a vysáváte v něm častěji než doma? Upozorňujete všechny osoby na to, aby si před vstupem oklepaly nohy? Pokud jste si byť jen na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, tak se rozhodně řadíte mezi právoplatné motoristy, popřípadě tzv. petrolheady. Jestli ještě navíc k tomu vlastníte iPhone, tak se vám bude líbit tento článek. V tom si totiž ukážeme 5 nejlepších aplikací pro iPhone, které by neměly chybět v telefonu žádného motoristy.

iPumpuj

Na palivu by se rozhodně šetřit nemělo – je nutné, abyste svému vozidlu dopřáli takové palivo, které je kvalitní. Sice za něj zaplatíte více peněz, každopádně pořád vás nákup dražšího paliva vyjde levněji než například výměna celé palivové soustavy. Na druhou stranu je ale zbytečné někde tankovat palivo o několik korun dráž, když o pár kilometrů dále po cestě najdete stejnou čerpací stanici s palivem levnějším. Pokud byste chtěli mít přehled o tom, kolik stojí palivo na palivových stanicích ve vašem okolí a v celé České republice, tak se vám bude líbit iPumpuj. Tuto aplikace tvoří především samotní uživatelé, jelikož do ní zapisují ceny paliv u jednotlivých benzínových stanic. V rámci aplikace pak nechybí funkce například pro přidání nějaké stanice do oblíbených a další.

Aplikaci iPumpuj stáhnete zde

Věrnostní aplikace

Již po dobu několika dlouhých let nabízí většina čerpacích stanic svůj vlastní věrnostní program. Pokud chcete tento věrnostní program využít, tak si většinou musíte pořídit kartu, kterou je před každým zaplacením nutné přiložit. Často v rámci věrnostních programů sbíráte body, které pak lze proměnit například v nějaký nápoj, jídlo či myčku zdarma. Samozřejmě neexistuje jedna aplikace pro všechny čerpací stanice, a tak si musíte stáhnout aplikace benzínových stanic, které pravidelně navštěvujete. Odkazy na ty nejznámější čerpací stanice naleznete níže. Pro jednoduché skladování karet, abyste je nemuseli nosit v peněžence či vozit v autě, můžete využít aplikaci Stocard, do které veškeré věrnostní karty vložíte a máte je k dispozici virtuálně.

Aplikaci Benzina stáhnete zde

Aplikaci MOL GO stáhnete zde

Aplikaci EuroOil stáhnete zde

Aplikaci Shell stáhnete zde

Kalkulačka paliva na cestu

Pokud například s rodinou nebo kamarády pojedete vašim autem na nějaký výlet či dovolenou, tak je samozřejmě jasné, že náklady na celou cestu nebude platit pouze řidič. Ve většině případech se s vámi účastníci zájezdu rozdělí – takže čím více jedinců poberete, tím může být cesta levnější. Abyste však v hlavě či pomocí kalkulačky nemuseli zbytečně složitě počítat cenu za ujetou vzdálenost, tak stačí využít aplikaci, která vám s výpočtem pomůže. Jedna z těchto aplikací se nazývá jednoduše Kalkulačka paliva na cestu. Tato aplikace je k dispozici za 79 korun a má českou lokalizaci. Do kalkulačky pak jednoduše stačí zadat délku trasy, průměrnou spotřebu paliva a cenu paliva s tím, že se vám ihned zobrazí celková cena. Zadat můžete také počet cestujících pro jednoduché rozdělení ceny.

Aplikaci Kalkulačka paliva na cestu koupíte zde

My Car

Hledáte aplikaci, pomocí které byste mohli jednoduše sledovat veškeré vaše náklady pro správu vozidla? Pokud ano, tak rozhodně využijte aplikaci My Car. V rámci této aplikace si můžete vést přehledy například o všech servisních úkonech či spotřebě paliva, popřípadě se můžete nechat informovat o všech důležitých úkonech, které vás postupem času u vozidla čekají – například výměna oleje, rozvodů, apod. Pokud se rozhodnete auto pro opravu svěřit servisu, tak si můžete díky My Car vytvořit fotografie, abyste případně zjistili, co se s autem vlastně dělo. Nechybí možnost pro zobrazení všemožných statistik a grafů. Aplikace My Car je k dispozici zdarma, každopádně si můžete zakoupit verzi Premium, ve které získáte možnost cloudového úložiště a synchronizace, společně s odstraněním reklam a pár dalšími vychytávkami.

Aplikaci My Car stáhnete zde

Carolina

Aplikace Carolina je svým způsobem podobná aplikaci My Car, nabízí však ale některé další funkce, které jsou více než užitečné. Jakmile si aplikaci Carolina nainstalujete, tak si do garáže přidáte vlastní vozidlo, ke kterému vyplníte veškeré důležité informace. Čím více informací vyplníte, tím méně budete muset myslet na veškeré povinnosti, které jsou s vlastněním auta spojené. Carolina vás tak dokáže ochránit například před nezaplacením pojištění či třeba propadnutím STK. A této aplikaci si můžete vést také „deníček“ se všemi náklady, přiložit můžete samozřejmě také přílohy a ostatní dokumenty. Carolina umí analyzovat trh s vaším vozidlem a dokonce vám i řekne, jaká je jeho aktuální cena – pokud byste se jej rozhodli prodat. Mimo jiné umí Carolina také „prolustrovat“ auto – stačí vám k tomu VIN. Za první kontrolu nezaplatíte nic, za ty další už ale ano.

Aplikaci Carolina stáhnete zde