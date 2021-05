Při používání různých aplikací a webových stránek jste se mohli setkat s přesně cílenými reklamami. Ty se zobrazují prakticky kdekoliv a většině uživatelům. Cílené reklamy jsou schopné zpracovávat různá data o tom, co vás zrovna zajímá, popřípadě co třeba vyhledáváte. Díky tomu se pak zobrazují takové reklamy, které by vás mohly zajímat, a u kterých je větší pravděpodobnost, že na ně klepnete. Apple každopádně nedávno začal proti sbírání uživatelských dat bojovat – viz článek níže. Určitou formu doporučování nabízí i App Store, byť to někomu nemusí vyhovovat.

Jak na iPhone nastavit, aby se v App Storu nezobrazovaly doporučené aplikace

I přesto, že ve většině případech může být nabízený obsah pro vás zajímavý a relevantní, tak občas prostě chcete vědět, co je nejvíce populární bez toho, aby byly výsledky ovlivněné nějakými osobními daty. Kvůli tomu si například uživatelé nezakládají účet na TikToku. Pokud byste nezávislý obsah bez doporučování chtěli sledovat i v App Storu, tak můžete. Stačí se držet tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části obrazovky klepněte na řádek s vaším profilem.

Na další obrazovce pak níže rozklikněte kolonku Média a nákupy.

Ve spodní části obrazovky se objeví menu, ve kterém klepněte na Zobrazit účet.

Pak se ocitnete na další obrazovce, která se bude krátkou dobu načítat.

Jakmile se načtení dokončí, tak sjeďte níže a deaktivujte funkci Osobní doporučení.

funkci Nakonec klepněte vpravo nahoře na tlačítko Hotovo, čímž potvrdíte změny.

Pomocí výše uvedeného postupu můžete tedy na vašem iPhonu v rámci App Storu deaktivovat osobní doporučení. To znamená, že vám nebudou nabízeny aplikace, které by vás v závislosti na těch, jež vlastníte, mohly zajímat. Namísto toho se vám objeví takové aplikace a další obsah, který je populární celkově. To se hodí především tehdy, pokud si například chcete stáhnout nějakou úplně novou aplikaci a “vybočit” tak z vašeho standardu. Osobní doporučení můžete samozřejmě kdykoliv opětovně aktivovat.