GTA 5 je stále nesmírně oblíbenou hrou, která se i přes fakt, že je s námi pěknou řádku let, neustále aktivně hraje. Vydavatel Take-Two Interactive se pochlubil, že od vydání GTA 5 se prodalo již 145 milionů kusů. Red Dead Redemption 2 pak 37 milionů kusů. Pro GTA 5 to ale nemusí být rozhodně konečné číslo, jelikož v listopadu přijde next gen verze pro konzole PS5 a Xbox Series X/S. Už je ale na čase, milý Rockstare, na další díl.