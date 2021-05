Není třeba diskutovat o tom, že jablečné hodinky segmentu chytrých hodinek vévodí. Tomu se snaží udělat útrum Samsung a Google, kteří oznámili spolupráci na platformě, která má přinést to nejlepší z Wear OS a Tizenu. Znamená to také například to, že u nových hodinek Samsungu Tizen již neuvidíme. Uvidíme, zda se tento krok společnostem povede. Jaký model Apple Watch používáte?