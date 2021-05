Apple pracuje na aktualizovaném Macu Pro, dorazí možná už na WWDC

Zdá se, že nejvýkonnější Mac současnosti si na přechod na čip rodiny Apple Silicon ještě nějaký ten pátek počká. Ve včera vydané 4. betě macOS 11.4, která by mohla být zároveň podle jejího označení i betou finální, totiž nalezl vývojář Steve Mosser zmínky o aktualizovaném Macu Pro s doposud nevydaným procesorem od Intelu.

Beta toho o novince příliš mnoho neodhaluje. Prozrazuje o ní totiž de facto jen to, že u ní začal Apple testovat desetijádrový čipset Intel Core i9, který ještě nebyl jeho výrobcem světu oficiálně představen. Těžko proto v tuto chvíli říci, jaký výkon či energetickou spotřebu od něj očekávat a vlastně ani to, zda se bude jednat spíše o procesor pro nižší konfigurace či jej bude Apple prezentovat jako ideální možnost pro konfigurace vyšší. Nicméně s ohledem na to, že s Intelem evidentně u Macu Pro i nadále počítá se dá předpokládat, že je jeho přechod na Apple Silicon ještě relativně vzdálen. Prodávat vedle sebe aktualizovanou verzi tohoto stroje s Intelem a Apple Silicon se totiž Applu takřka 100% chtít nebude – ostatně, vidět to lze i na jeho nynější nabídce, kdy vedle nových Maců s M1 starší modely s Intely za nové nenahrazuje, jelikož se je chystá nahradit vlastním řešením.

Kdy přesně by se mohl aktualizovaný Mac Pro světu odhalit je sice v tuto chvíli velkou neznámou, jako nejpravděpodobnější termín se ale jeví WWDC či obecně začátek června. Stroj totiž nevyjde zcela určitě dříve než macOS 11.4, který je očekáván právě kolem začátku června.