Některým šťastlivcům už dorazily iPady Pro M1. Jak vypadá jejich balení a co říkají na displej?

Ačkoliv oficiální start prodejů nedávno představených iPadů Pro M1 je naplánovaný až na pátek 21. května, který kromě nich přinese i nové iMacy či Apple TV, někteří zahraniční šťastlivci se novinek dočkali již nyní. Někteří prodejci totiž jako již tradičně pochybili a jakmile od Applu obdrželi své skladové zásoby, začali je namísto vyčkání do pátku distribuovat už nyní. Díky tomu si tak můžeme se slušným předstihem udělat první obrázek o novinkách i my.

Jeden ze šťastlivců se se svým úlovkem – konkrétně 12,9” modelem – pochlubil na Redditu s tím, že si jej v den startu předobjednávek zajistil přes obchod Nebraska Furniture Mart. A právě ten jej naskladnil evidentně velmi brzy a rovnou mu jej i předal. Co se týče balení, které si můžete prohlédnout na první fotce v galerii vedle tohoto odstavce, Apple v něm jako již tradičně neexperimentoval. Vidět na něm můžete iPad displejem nahoru, na kterém je zobrazena jedna z jeho výchozích tapet, kterou jsme mohli vidět třeba i při jeho představení. Pokud by vás pak zajímaly první dojmy šťastlivce z novinky, ty jsou vesměs kladné. Největší pochvalu si vysloužil mini-LED Liquid Retina XDR displej, který má být na pohled naprosto skvělý a to zejména díky úžasné černé i skvělému podání ostatních barev. Skvělých výsledků dosáhl iPad i v prvních testech výkonu, avšak zatím jen přes měřící nástroje typu Geekbench a Antutu. Až čas tedy ukáže, jak dobrý bude v reálném světě.