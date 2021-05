Další parádní koncept iOS 15 je tu. Líbil by se vám takový systém?

Když Apple představil iOS 14, jedno z největších vylepšení systému každý uživatel s otevřenou náručí rozhodně nevítal. Řeč je pochopitelně o widgetech, které jsou dlouhé roky spojené s konkurenčním Androidem. Widgety tu ale s námi jsou a nikdo s tím nic neudělá. Byť ještě spousta vývojářů aplikací třetích stran nevyužívá widgety na 100 %, potenciál má tato novinka velký a uvidíme, zda se s iOS 15 dočkáme v tomto směru nějakého zlepšení. Oznámení nového jablečného systému je již téměř za dveřmi, což znamená, že se množí spekulace a uživatelské koncepty.

Jeden z dalších přináší i redakce 9to5mac, která by ráda v iOS 15 viděla tyto tři novinky. První z nich je Ambientní režim, jenž by dokázal reagovat na okolní světlo a přepínal mezi světlým a tmavým režimem. Další je tzv. „zvýrazněná barva“, kdy si uživatel navolí barvu, která jej bude doprovázet celým systémem. Tuto funkci můžete ostatně znát z Macu. Je velmi jednoduchá a funguje parádně. Poslední návrh na zlepšení se týká ikon. Díky zkratkám dostali uživatelé možnost zasahovat do vzhledu ikon. Tvůrci konceptu by si přáli, aby Apple vytvořil prostor pro možnost tyto ikony stahovat. Když by někdo vytvořil ikony, zaslal by je Applu, který by ošetřil vzhled právně, esteticky apod., a poté by bylo možné vytvořit „obchod s ikonami“. Vše můžete vidět v galerii. Co od iOS 15 čekáte vy?