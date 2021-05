Květnová aktualizace zrychlí načítání u nových Xboxů

Vlastníci nejnovějších Xboxů se mohou těšit na nedávno dokončenou aktualizaci. A co se vlastně dá očekávat? Systém Quick Resume, jenž umožňuje rychlý návrat do rozehraných her, se údajně dočká vyšší rychlosti a spolehlivosti. Nově také hry, které tento systém využívají, budou mít v dashboardu štítek. Drobných úprav se dočká také uživatelské rozhraní. Nově přibude také položka Passtrough v nastavení zvuku. Ta umožní přeposlat zvuk v původním formátu skrze HDMI. Nezapomnělo se ani na rodiče, kteří budou mít možnost omezovat dětem multiplayer.

Fotogalerie Xbox Series X LsA 1 Xbox Series X LsA 2 Xbox Series X LsA 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Xbox Series X LsA 8 Vstoupit do galerie