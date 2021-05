Dostat se v dnešní době k PS5 je docela velký oříšek. Jinak tomu ale nemusí být, a to podle šéfa Sony, ani v příštím roce. Ten vyjádřil obavy, že i kdyby se produkce Playstationů 5 zvýšila, poptávka nebude pravděpodobně uspokojena ani v příštím roce. Sony již prodalo na 7,8 milionů konzolí. Není to mnoho, řeknete si. Co se ale vyrobí, ihned zmizí. Brousíte si zuby na PS5?