Konzole Playstation 5 se údajně dočká drobných změn. Má jít ovšem o změny „vnitřností“. Podle několika zdrojů by Sony mohla do konzole nasadit nový 6nm procesor od AMD, díky němuž by výroba konzole měla být o něco levnější. Konzole si samozřejmě ponechá stejný výkon. První konzole s novým procesorem by mohly vyjet z výrobní linky ve druhém až třetím čtvrtletí příštího roku. Je ovšem třeba dodat, že jde pouze o spekulaci.