Po mnoha odkladech jsme se dočkali a viděli test prototypu SN15, který nakonec dopadl dobře. Již brzy se pravděpodobně dočkáme letu dalšího. Nepůjde ovšem o SN16, ale opět o SN15, který by měl test zopakovat. Informoval o tom sám Elon Musk na Twitteru. Snad bude i druhý let úspěšný.

Might try to refly SN15 soon

— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2021