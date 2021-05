Recenze řemínku pro Apple Watch s vlastním potiskem od Mi-Band

Jestli mám něco na mých Apple Watch opravdu rád, je to jejich extrémně jednoduchá přizpůsobitelnost díky vyměnitelným řemínkům nejrůznějšího typu. Člověk zkrátka dostane chuť na jinou barvu nebo má před sebou aktivitu, která si žádá specifický typ řemínku a do pár vteřin má vše dle svého gusta – a to doslova. Na trhu je totiž v současnosti extrémní množství nejrůznějších řemínků, které musí uspokojit doslova každého majitele Apple Watch. A to i v případě, že si potrpí na originalitu. Právě tu mu totiž dokáží poskytnout řemínky s vlastním potiskem vyráběné firmou Mi-Band, na které se podíváme v následujících řádcích. Do redakce nám jeden personalizovaný řemínek dorazil na otestování. Jaký tedy je?

Tvorba vlastního designu

Ještě než se pustíme do hodnocení řemínku, v krátkosti si projdeme jeho tvorbu – respektive tvorbu jeho designu. Ta logicky každého, kdo bude mít o řemínek s vlastním potiskem zájem, čeká. Abych byl upřímný, právě tento krok mě spolu s jeho kvalitou zajímala nejvíce, jelikož jsem byl zvědavý, jak k vlastním designům výrobce přistupuje – tedy zda si s nimi pokaždé “pohraje”, či zákazníkům zkrátka nabídne prvoplánová řešení. I proto jsem se s výrobcem domluvil jen a pouze na tom, že bych rád na svém řemínku viděl logo Letem světem Applem a potažmo i nějaké jiné motivy našeho magazínu a že bych jej měl rád co alespoň trochu minimalisticky zpracovaný.

Jakmile jsem svou objednávku zadal, ani ne za 24 hodin mi na mailu přistálo k mému překvapení hned 10 možných designů, které – troufnu si říci – ve všech případech splňovaly mé zadání. Asi vás proto nepřekvapí, že rozhodování, který řemínek nakonec vyhraje a bude pro účely recenze vyhotoven, tedy bylo opravdu náročné a musel jsem k němu přizvat více hlav, přičemž ani poté nepanovala stoprocentní shoda. Návrhy designu se totiž grafikům z Mi-Bandu zkrátka povedly a ve všech případech by na řemínku vypadaly skutečně hezky. Super mi přijde i jejich celková prezentace – nejedná se jen o nějaké odfláknuté screenshoty z grafického editoru, ale o skutečně propracované návrhy, které prolíná jeden stylový jazyk.

V mém případě nakonec vyhrál bílý silikonový řemínek s černými obrysy loga Letem světem Applem. Výrobce nicméně tiskne i na černé a tmavě modré řemínky, ve všech případech pak vyrobené ze silikonu. Výběr je tedy vcelku slušný a zákazníka rozhodně neurazí, byť by větší výběr byl jistě fajn. Na druhou stranu ale věřím tomu, že výrobce moc dobře ví, proč tiskne jen na tři barvy řemínků.

Zpracování a testování

Po odsouhlasení finálního designu s prodejcem a tedy i formálním dokončení objednávky z mé strany jsem na řemínek s motivy Letem světem Applem čekal asi tři dny, což je dle mého vzhledem k povaze produktu naprosto adekvátní doba. Řemínek mi byl doručen konkrétně přes Českou poštu v nenápadné bublinkové obálce, která kromě něj obsahovala i poděkování od obchodu a slevový kód na další nákup. Zde si nicméně neodpustím drobnou kritiku. Řemínek nebyl v obálce nikterak zabalený, což na mě osobně nepůsobilo úplně dobře. Jasně, všude kolem sebe neustále slyšíme o nutnosti žít ekologicky a tedy co nejméně používat například plastové sáčky a podobná obalová řešení, ale já bych se alespoň za uzavíratelný sáček či něco podobného zkrátka nezlobil. Nejedná se ale v žádném případě o věc, která by mě v budoucnu od nákupu odradila.

Co se týče zpracování a celkové kvality potisku, musím říci, že zde jsem byl řemínkem po jeho vybalení doslova ohromen. Za poslední roky už mi rukama prošla celá řada nejrůznějšího příslušenství s vlastním potiskem, přičemž v některých případech byla jeho kvalita skutečně nevalná. Na mysli mám například neostrost potisků a to i přesto, že vycházely z ostrých fotografií či obrázků. To však u řemínku absolutně neplatí. Loga Letem světem Applem jsou totiž naprosto ostrá a na řemínku natisknutá jakoby plasticky, což se mi skutečně líbí. Když jsem pak ze zajímavosti zkoušel jedno z log “odrbat”, abych zjistil odolnost potisku, též jsem byl velmi spokojený. Potisk se mi sloupat nepodařil a to ani následně po zhruba dvou týdnech intenzivního testování, které spočívalo v nošení hodinek dennodenně na ruce prakticky celý den. V tomto směru tedy nelze výrobci vytknout zhola nic, ba právě naopak.

Jediná malilinkatá muška (dá-li se však tato věc vůbec takto označit) točící se okolo designu se vztahuje k potisku u krajů řemínku. Jejich zaoblení totiž tiskárně úplně nesvědčí, takže je v těchto místech potřeba počítat s tím, že se s určitým minimálním rozostřením setkat můžete. Nejedná se ale opravdu o nic extrémního a ani o nic, za co by mohl výrobce či tiskárna. Zaoblené hrany jsou totiž holt problém všude. Co se pak týče spodní strany řemínku, na tu se z logiky věci netiskne.

Co se týče celkové pohodlnosti řemínku, zde je potřeba hned na úvod říci, že se bude v pár následujících řádcích jednat o mé ryze subjektivní hodnocení. Mně osobně se tento “silikoňák” nosí skutečně super, ale to možná z velké části i proto, že mám obecně silikonové řemínky dost rád a v poslední době je využívám asi nejvíce ze všech mých řemínků. Pokud na ně máte stejný pohled, pak myslím, že ani na řemínek od Mi-Band si stěžovat nebudete. Pokud však silikonovým řemínkům nefandíte, nedělejte si iluze, že vám “silikoňák” s vlastním designem pohled na ně změní. Jedná se totiž skutečně o standardní kousek, od kterého tak nějak už s předstihem víte, co vlastně čekat. Kdybych pak měl kromě pohodlnosti zhodnotit i pevnost přichycení na zápěstí pomocí kovového cvočku, zde musím dát jednoznačně palec nahoru. Cvoček drží v otvoru na řemínku dle mého názoru ještě spolehlivěji než tomu je u originálního řemínku z dílny Applu, což je jistě fajn. Člověk má hned větší jistotu v tom, že mu hodinky z ruky jen tak nespadnou. Problémy pak samozřejmě nejsou ani s nasazením a následným sejmutím obou konců – úchytový mechanismus je zde totiž kvalitní.

Resumé

Řemínek s vlastním designem od Mi-Band bych v krátkosti zhodnotil jako velmi příjemné překvapení. Jedná se totiž o skutečně kvalitní kousek příslušenství vytvořený tak, aby vám sloužilo co možná nejdéle a především pak k vaší maximální spokojenosti. Pochvalu si zaslouží i vzorný zákaznický servis ve formě ochotných a především pak kreativních designérů, kteří jsou schopni s finálním designem částečně či zcela pomoci. Za cenu 499 Kč, na které vlastní potisk na řemínek vychází, bych tedy v případě, že lačníte po skutečně originálním kousku na vašem zápěstí neváhal.

