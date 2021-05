Placené filmy na YouTube: 4 tipy, které stojí za to zhlédnout

Ke všem platformám, na kterých si můžete zakoupit nebo vypůjčit nejrůznější filmy, se relativně nedávno zařadil také web YouTube. V dnešním článku vám přinášíme čtyři tipy na zajímavé tituly, které můžete zhlédnout tento víkend.

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.

Vypůjčení 140,- (HD) a 110,- (SD), zakoupení 310,- HD a 270,- SD

Vypůjčení 100,- (HD) a 78,- (SD), zakoupení 260,- (HD) a 220,- (SD)

Angličtina, anglické titulky

Dokument natočený v průběhu čtyř let sleduje soukromý život i kariéru irského MMA šampiona Conora McGregora. Film Conor McGregor: Notorious jistě zaujme všechny Conorovy fanoušky, kterým dává možnost sledovat zápasníkovy začátky, postupný vzestup kariéry i cestu na vrchol.

Zakoupení 270,- HD, 230.- SD

Angličtina, anglické titulky

Snímek Her se odehrává v Los Angeles v nedaleké budoucnosti. Theodore, citlivý muž, kterého živí psaní dojemných a osobních dopisů pro druhé, se po ukončení dlouhodobého vztahu uchýlý k virtuální bytosti jménem Samantha. S umělou inteligencí záhy naváže vztah, a jak její potřeby a požadavky rostou společně s těmi jeho, mění se jejich přátelství ve skutečnou vzájemnou lásku.

Vypůjčení 110,- (HD), 82,- (SD), zakoupení 270,- (HD) a 230,- (SD)

Angličtina, čeština

Film zpracovává stejnojmennou knihu z pera Dana Browna. Jde o thriller, v němž je oblíbený symbolog Robert Langdon vtržen do dalšího případu. Nyní se vše odehrává v kulisách italské Florencie. Co má společného obraz Danteho pekla a šifry na něm umístěna. Svět je v nebezpečí a v patách je hrdinovi nájemný vrah. A co tajemné nebezpečí, které hrozí a co skrývá Robertova nová společnice za tajemství?