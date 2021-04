Na iPhony dorazila nová hororovka, užijete si v ní únik z převrácené lodi

Hororová novinka Under: Depths o Fear svou strašidelnou atmosférou uchvacuje na sociálních sítích už delší dobu. Hra od studia Rogue Games vyšla v říjnu minulého roku na osobních počítačích a během půl roku si zvládla vybudovat patřičnou pověst. Videa z ní se staly trendem na Tik Toku a dokázala se i prodrat záplavou žánrových konkurentů k několika populárních streamerů a youtuberů. Nyní se strašidelný hit, ve kterém se pokoušíte dostat z převráceného zaoceánského parníku, dostává i na iPhony a iPady.

V hlavní roli Under: Depths of Fear figuruje Alexander Dockter, veterán z první světové války, který se ocitá v nezáviděníhodné situaci. Snažit se uniknout z převrácené lodi už je sám o sobě nadlidský úkol, jak by mohli dosvědčit například postavy z filmu Poseidon. Na Alexandera však čekají ještě podivní nepřátelé, kteří by jako z oka vypadli přízrakům z jeho krvavé minulosti. Pro Alexandera tak bude znamenat útěk z útrob obrovské lodi zároveň i útěk před jeho vlastními démony. To vše můžete navíc sledovat z pohledu hlavní postavy. Na mobilních zařízeních se většinou podobné tituly ani neukážou, je tak dost možné, že tohoto zajímavého portu jsme se dočkali díky jeho nezvyklé popularitě, kdy se vývojáři snažit situaci rychle využít. Pokud vás titul taky zaujal, můžete ho už nyní stahovat z App Storu, kde ho pořídíte za 149 korun.