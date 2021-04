Balení AirTagů potvrdilo, že je chtěl Apple světu představit už v roce 2019

Lokalizátory AirTags lze bez jakékoliv nadsázky označit za jeden z nejočekávanějších Apple produktů posledních let. Nikoliv však proto, že by po něm jablíčkáři tolik prahli, ale spíš proto, že o jeho vývoji svět věděl velmi dlouho, ale ne a ne se dočkat oficiálně jeho premiéry. Ta byla přitom očekávaná doslova poslední dva roky prakticky v kuse. První zmínky o AirTagu totiž prosákly na světlo světa už v roce 2019 a jak se zdá, v témže roce měl být produkt i světu odhalen.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Je tomu jen pár týdnů, co se u amerického certifikačního úřadu FCC objevily dokumenty potvrzující to, že se Apple do certifikování AirTagu pustil již v roce 2019 – tedy v roce, kdy se začaly objevovat první zprávy o jeho vývoji. Dnešní spuštění prodejů pak odhalilo další velkou zajímavost. Někteří jablíčkáři si totiž na krabičkách či brožurkách AirTagů všimli letopočtů 2019 a 2020, což jsou zcela určitě roky, které byly v plánu pro uvedení na trh, jelikož v nich byly AirTagy (nebo minimálně brožurky a krabičky pro ně). Přesně takto totiž Apple své produkty označuje dlouhodobě, o čemž se ostatně můžete přesvědčit víceméně na jakékoliv krabičce. Je nicméně otázkou, proč se svět nakonec dočkal až nyní. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se ale nyní jeví koronavirová pandemie, která způsobila kvůli prvním výrobním komplikacím odklad z roku 2019 na 2020, který však byl v tomto směru ještě daleko extrémnější a Applu tudíž nezbylo nic jiného, než své plány odpískat a přesunout na rok 2021. Potvrzení této teorie z jeho úst se však dočkáme jen stěží.