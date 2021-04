Amazon Prime Video: Co to je, kolik v ČR stojí a co na něm naleznete

Pokud se řekne filmová streamovací služba, tak si většina z vás představí Netflix, možná k tomu ještě HBO GO. Pravdou ale je, že „hráčů“ je na této scéně hned několik, včetně služby od Amazonu, která nese název Prime Video. V tomto článku se společně podíváme na to, co od Prime Video můžete očekávat, jaké tituly nabízí a na další informace, které by vás mohly zajímat. Aktuálně si navíc můžete Prime Video předplatit za opravdu výhodnou cenu, což je vzhledem k dostupným titulům a funkcím skvělá nabídka.

Na kolik vychází předplatné?

Jak už to je v Česku zvykem, tak se vždy a u všeho ptáme, kolik to stojí – a v případě streamovacích služeb tomu samozřejmě není jinak. Co se týče Netflixu, tak vás předplatné vyjde na minimálně 199 korun. Nejspíše očekáváte, že Prime Video od Amazonu vyjde na stejnou částku – opak je však pravdou. Klasicky vychází měsíční předplatné Prime Video na 159 korun měsíčně, každopádně aktuálně má Amazon speciální akci, v rámci které předplatné můžete získat za 79 korun měsíčně. Navíc k tomu všemu si Prime Video můžete zcela zdarma vyzkoušet na 7 dní – stačí pouze přidat kreditní kartu. Tu ale můžete ihned odebrat, aby za týden nedošlo k odečtení částky v případě, že vám Prime Video nesedne.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Profily jsou samozřejmostí a používání účtu

Stejně jako u Netflixu má i Prime Video k dispozici uživatelské profily. To se hodí pro případ, kdy svůj účet sdílíte s rodinou či přáteli. Díky profilům může každý jedinec získat svá vlastní doporučení podle toho, jaké pořady sleduje. Pokud máte tedy rádi akční a sci-fi filmy, tak se nestane, že by vám byly doporučovány romány, na které kouká vaše drahá polovička. Jeden účet může na Prime Video využívat až šest uživatelů. Pokud by jediný účet doopravdy využívalo šest lidí, tak by každého vyšel měsíc předplatného na pouhých 13 korun, což je zcela bezkonkurenční.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Kde lze Prime Video využívat?

Dobrou zprávou je, že Prime Video spustíte opravdu kdekoliv. Co se týče mobilních zařízení, tak je aplikace k dispozici na Android a iOS, ve webovém prohlížeči si jej pak můžete spustit na počítači či Macu. Kromě těchto „klasických“ zařízení pak můžete Prime Video spustit také na populárních konzolích (například PlayStation 4 a 5 či Xbox Series X a S), vybraných televizích od Samsungu, LG a Panasonic a mimo jiné i na Apple TV.

Nabídka pořadů

Abyste vůbec nějakým způsobem uvažovali o předplacení nějaké streamovací služby, tak je nutné, aby na ní byl k dispozici takový obsah, který vás zajímá. Pokud jsou tedy vaše oblíbené pořady k dispozici na jiné streamovací službě, tak je nejspíše zbytečné, abyste si pořizovali právě Prime Video. Nabídka filmů a seriálů na Amozon Prime je každopádně opravdu pestrá – konkrétně zde můžete zhlédnout téměř 700 různých titulů. Mezi ty nejznámější tituly patří například série Transformers, Indiana Jones, Mission: Impossible, Forrest Gump, Mamma mia!, Shrek či třeba známý automobilový seriál The Grand Tour, tedy nová forma Top Gearu na Amazonu. Kompletní seznam dostupných pořadů na Amazon Prime Video si můžete zobrazit zde – rozhodně je z čeho vybírat a jednotlivé tituly jsou velmi dobře známé.

Je tady ale jeden háček – většina titulů je totiž k dispozici pouze v angličtině, bez možnosti titulků. Pokud byste si chtěli přehrát nějaké filmy či seriály s českým dabingem či s českými titulky, tak budete muset vybírat opravdu pečlivě. Aktuálně je s českým dabingem k dispozici zhruba 20 pořadů, s českými titulky pak skoro stovka. V angličtině je i samotné rozhraní aplikace, věřím však, že většině uživatelům nebude používání dělat problém. Dobrou zprávou je, že se Amazon neustále snaží svou službu Prime Video rozšiřovat o další tituly, a to i v českém jazyce. Zanedlouho by tak tato služba mohla i v Česku plně konkurovat například Netflixu či HBO GO. K počeštění rozhraní Prime Video by mělo dojít už letos.

Přehrávání a kvalita

Amazon Prime Video má k dispozici pouze jedinou „úroveň“ předplatného. V rámci tohoto předplatného může jeden účet využívat až šest jedinců, pořady jsou pak přehrávány až ve kvalitě 4K (UHD). Pokud opět v tomto případě srovnáme Prime Video s Netflixem, tak má Netflix k dispozici celkově tři úrovně předplatného, kdy v každé z nich je omezen počet uživatelů i kvalita. Pokud sáhnete po předplatném Basic za 199 Kč, tak získáte obsah v SD kvalitě a účet lze využít zároveň na jediném zařízení. Předplatné Standard, ve kterém získáte možnost využívání na dvou zařízeních zároveň a kvalitu Full HD, vychází na 259 Kč měsíčně. Vrcholná úroveň Premium nabízí přehrávání ve 4K a možnost využívání až na čtyřech zařízeních najednou. Při přehrávání na Prime Video si navíc můžete vytvořit „partu“, ve které můžete s ostatními uživateli pořady sledovat společně.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

Amazon v České republice vsází především na to, že se jedná o nováčka na trhu, který však rozhodně začíná vytahovat růžky a postupně zatápí i zaběhnutým streamovacím službám. Jakožto kompenzaci za to, že prozatím není mnoho titulů k dispozici v češtině (či alespoň s titulky), nabízí Prime Video bezkonkurenční cenu předplatného – to aktuálně vychází na 79 korun, tato cena bude pro nové uživatele platit až do konce června. Rozhodně to ale neberte tak, že by pro Česko neměla služba Prime Video význam. I kdybyste se měli podívat jen na zlomek některých pořadů v češtině, tak je cena měsíčního předplatného opravdu skvělá, navíc je k dispozici i týdenní zkušební doba. Pro porovnání, Netflix vás vyjde minimálně na 199 korun (až 319 korun), HBO GO aktuálně stojí 159 korun (s příchodem HBO MAX bude dražší).

Amazon Prime Video můžete za 79 Kč předplatit zde