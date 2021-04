Některým jablíčkářům nefunguje jedna z největších novinek soukromí z iOS 14.5

Po značně dlouhých průtazích už společnost Apple definitivně zpřístupnila novou funkci sledování aplikací, která je součástí nově vydaného iOS 14.5. Ta uživatelům umožňuje odhlásit se ze sledování aplikacemi třetích stran. U některých je ale jejich přepínač zašedlý a nelze jej aktivovat ani deaktivovat. Proč?

V běžné situaci se očekává, že přepínač je ve výchozím nastavení povolený, takže se můžete rozhodnout, které aplikace vás nemohou sledovat, nebo dokonce zvolit úplné zakázání sledování v nastavení soukromí v systému iOS. Po instalaci iOS 14.5 však více lidí na Twitteru a dalších sociálních sítích hlásí, že tuto možnost mají deaktivovanou, a nemají možnosti ji jakkoli přepnout. Na základě zjišťování magazínu 9to5Mac se zdá, že do jisté míry souvisí toto chování s možností „Osobní reklama“, kterou také najdete v nastavení soukromí. Když měli tuto možnost povolenou už před aktualizací iPhonu nebo iPadu na iOS 14.5, bylo poté nové nastavení průhlednosti sledování aplikací dostupné. Na zařízeních, kde byla možnost osobní reklama vypnutá, však byly ovládací prvky průhlednosti sledování aplikací po aktualizaci zašedlé. Není jasné, zda se jedná o očekávané chování nebo chybu.

Podle zdrojů 9to5Mac obeznámenými se situací by měla být možnost sledování ve výchozím nastavení zobrazena šedě pro ta Apple ID, která mají vlastníka mladšího 18 let, nebo pro zařízení s profilem MDM, který nastavení povolení aplikacím požadovat sledování záměrně omezuje. Ve většině případů však nemají k nové možnosti uživatelé přístup, i když se na ně ani jedna z uvedených situací nevztahuje. Bohužel, pokud jste už na iOS 14.5 aktualizovali, a také vidíte svůj přepínač sledování zašedlý, nemůžete toho v tuto chvíli moc dělat. Magazín však požádal Apple o vyjádření, takže se možná brzy dozvíme, co tímto Apple zamýšlí.