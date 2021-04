Společnost Nvidia již brzy rozšíří svou nabídku grafických karet GeForce RTX 3xxx o další model, o čemž se ostatně již dlouho spekuluje. Karta GeForce RTX 3080 Ti (zalistovaná jako GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC) se totiž objevila na polském e-shopu. Karta by měla dostat do vínku 12 GB GDDR6X a v prodeji by měla být od 26. května. Cena se má pohybovat okolo tisíce dolarů. Myslíte, že i tento model bude brzy nedostupný?