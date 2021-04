Podívejte se na autíčko Tesla Roadster vyrobené výhradně z recyklovaného materiálu

Na životní prostředí je kladen stále větší důraz. A je to rozhodně dobře. Nejen technologické společnosti dávají na zřetel, co vše pro naši planetu dělají. Tento trend razí také společnost Matchbox, jež tvrdí, že do roku 2030 bude její sortiment plně recyklovatelný (a zároveň vyrobený z recyklovatelných materiálů). První krásnou vlaštovkou je v tomto směru autíčko Tesla Roadster, které je z 99 % vyrobeno právě z recyklovaného materiálu. Jak můžete vidět v galerii, na kráse mu to rozhodně neubralo.

Fotogalerie Tesla Roaster hračka - 1 Tesla Roaster hračka - 2 Tesla Roaster hračka - 3 Tesla Roaster hračka - 4 Vstoupit do galerie