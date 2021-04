Elon Musk je pověstný svými ambicemi okolo Marsu. Pravidelně v rozhovorech říká, že by chtěl do konce desetiletí poslat na povrch rudé planety člověka. Do konce roku 2050 by se mu pak na Marsu líbila soběstačná kolonie. Extrémně povedený vtípek se povedl na Den Země před ústředím společnosti SpaceX. Šprýmař totiž zařídil, aby se na tamním billboardu zobrazil nápis „Mars Sucks,“ přičemž podepsaná byla sama Země. Vtip můžete vidět pod odstavcem.