Podívejte se na první let helikoptérky Ingenuity ve vyšší kvalitě

Před pár dny uskutečnila helikoptéra Ingenuity, která na rudou planetu dorazila společně s roverem Perseverance, svůj první let. Akci NASA vysílala živě, ovšem kvůli špatné kvalitě prvotních záběrů mohl být let pro diváka nezajímavý. Na každý pád to spravují nové záběry, které mají daleko lepší kvalitu. Podívat se na ně můžete pod odstavcem.

Today I witnessed history. Now you can too. You’re watching video of the #MarsHelicopter’s first flight – a true “Wright brothers” moment.

