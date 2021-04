Tisková zpráva: S příchodem iPhonu 8 jsme se dočkali jedné z novinek, po které volalo mnoho uživatelů. Bezdrátového nabíjení. To by ovšem nebylo funkční, pokud by Apple zachoval hliníkové zpracování zadní části. Proto od iPhonu 8 mají všechny nově představené modely skleněná záda. S příchodem skleněného zpracování zad ovšem stouplo riziko jejich poškození. Pokud k poškození zadního skla u iPhonu dojde, nezoufejte, lze provést jeho výměna. Jak taková výměna zadního skla na iPhonu probíhá?

VÝMĚNA ZADNÍHO SKLA NA IPHONU

Existuje mnoho způsobů, jak zadní sklo u iPhonu vyměnit. Pokud ovšem chcete, aby výsledek za něco stál, rozhodně se nepokoušejte o výměnu v domácích podmínkách. Mohli byste totiž napáchat víc škody, než užitku. Raději odneste telefon do prodejny Tvrzenýsklo.cz – Zde se o váš iPhone perfektně postarají.

Fotogalerie Výměna zadního skla iPhone - 1 Výměna zadního skla iPhone - 3 Výměna zadního skla iPhone - 6 Výměna zadního skla iPhone - 8 Vstoupit do galerie

Jak je možné vidět na přiložených fotografiích, výměna zadního skla probíhá pomocí speciálního laseru, aby vše bylo maximálně precizní. Z důvodu zaručení maximální kvality zpracování není výměna prováděna na počkání, ale do druhého pracovního dne. Před výměnou i po výměně iPhone důkladně otestován a samozřejmě zůstávají zachována jeho 100% funkčnost, včetně bezdrátového nabíjení.

Fotogalerie Výměna zadního skla iPhone - 9 Výměna zadního skla iPhone - 11 Výměna zadního skla iPhone - 13 Výměna zadního skla iPhone - 14 Vstoupit do galerie

Po dokončení celého procesu odstranění lepidla, barvy a starého skla, přichází na řadu podrobné začištění, aby bylo možné nalepit nové zadní sklo na iPhone. Vše musí být opravdu důkladně a do detailu provedeno, aby v budoucnu nedocházelo k odlepování skla či vniknutí prachu do vnitřku iPhonu.

Fotogalerie Výměna zadního skla iPhone - 15 Výměna zadního skla iPhone - 16 Výměna zadního skla iPhone - 17 Výměna zadního skla iPhone - 18 Vstoupit do galerie

Po nalepení nového zadního skla na iPhone se vše nechá pořádně zatuhnout. Po zatuhnutí dojde k druhému otestování iPhonu, aby mohl být telefon předán zákazníkovi.

KAM NA VÝMĚNU ZADNÍHO SKLA NA IPHONU DORAZIT?

Zastavit se můžete přímo na kamenné prodejně Tvrzenýsklo.cz – Zde si můžete v případě zájmu využít i ostatních služeb a nechat si například vyměnit displej, baterii, sluchátko, či si nechat nalepit některé z ochranných skel. Kamenná prodejna se nachází v ulici Ostrovského na Praze 5. Na opravu iPhonu se není nutné objednávat předem, přesto vám to doporučujeme, zajistíte si tak přednost před zákazníky, kteří dorazí bez objednání.