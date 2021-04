Hulu chystá seriál How I Met Your Father

Seriál Jak jsem poznal vaši matku (How I Met Your Mother) platí za jeden z nejlepších a nejúspěšnějších komediálních seriálů. Po skončení seriálu se dlouho hovořilo o spin-offu v podobě How I Met Your Father, který byl ovšem ze strany stanice CBS několikrát odmítnut. Jak se ale zdá, spin-offu se dočkáme, jelikož tento seriál objednává videostreamovací služba Hulu. V hlavní roli uvidíme Hilary Duff, která bude hrát Sophii. Teoreticky ovšem možná uslyšíme pouze její hlas. První řada by měla dostat 10 epizod.