Amazon otevře v Londýně hi-tech kadeřnictví

Společnost Amazon se pustí do podnikání, které byste asi nečekali. Každopádně výsledek může být skvělý. V chystaném kadeřnictví budou zrcadla, jež by měla fungovat na principu rozšířené reality. Zákazník tak třeba uvidí, jak by vypadal s jinou barvou či délkou vlasů – samozřejmě před ostřiháním. Samotný proces úpravy účesu už ale ovšem budou dělat zkušení kadeřníci ze salonu Neville Hair & Beauty. Ceník služeb prozatím zveřejněn nebyl. Amazon Salon by se měl klientům otevřít v následujících týdnech.