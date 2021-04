Netflix má nejnižší počet nových předplatitelů za poslední roky

Minulý rok touto dobou Netflix zažíval zlaté časy a počet jeho předplatitelů rostl raketovým tempem. Bylo ale vcelku jasné, že takový nárůst nemůže být věčný. Netflix získal za první tři měsíce tohoto roku pouze 4 miliony nových předplatitelů, což je nejslabší nárůst za poslední čtyři roky. V minulém roce to bylo 16 milionů. Netflix je tak opatrný a na další tři měsíce si předsevzal nárůst počtu předplatitelů pouze o jeden milion. Zisk byl ale skvělý, a to ve výši 1,71 miliardy dolarů, což je více než dvojnásobek oproti roku minulému. Tržby posílily meziročně o 24 %, a to na 7,16 miliard dolarů.