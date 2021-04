Na iPhony se chystá jedna z nejzvláštnějších her letoška. Vaším úkolem v ní bude prostě jen žít

Vydavatelství Annapurna Interactive je známé svými netradičními projekty. Místo kasovních trháků se společnost zaměřuje spíše na to, aby dala šanci malým tvůrcům s osobitým přístupem k hernímu vývoji. Během let jsme se od Annapurny na iPhonech dočkali mnoha klenotů – kdo by zapomněl na emotivní Florence, originální Sayonara Wild Hearts nebo na zatím nejnovější The Pathless. Minulý týden vydavatelství odhalilo, jaký projekt se na mobilní platformu podívá jako další. Půjde o hru Hindsight od samostatného vývojáře Joela McDonalda. Ta se bude zabývat naším vztahem k času a bude používat každodenní objekty jako okna do minulosti i do možných budoucností. Sami se v ukázce mrkněte, jak bude hra vypadat.

Přesto že téma Hindsightu je poměrně abstraktní, bude nás příběhem hry provázet konkrétní hlavní hrdinka. Ta se při pohledu na své okolí bude přesouvat v čase a nakonec bychom tímhle způsobem měli objevit celou její cestu životem. Samotná hratelnost vám za úkol dá najít tu správnou perpektivu, jak se na věci kolem sebe dívat. Mělo by tak jít o jednoduchou hádankovou hru se silným příběhem. Vývojář McDonald má na propagaci podobných her dobře vyvinutý čich. Jeho minulá hra Prune se prodávala nad očekávání dobře a očekávaný úspěch Hindsightu už věští to, že byla hra odhalena během prezentace japonského Nintenda. Kdy se ale na zajímavě vypadající projekt můžeme těšit, zatím přesně nevíme.