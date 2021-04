Alza začala nabízet nové iMacy, iPady Pro M1, AirTagy a Apple TV 4K

Zaujal vás na včerejším Apple Eventu některý z představených produktů ve formě nového iMacu, iPadu Pro M1, AirTagu či Apple TV? Pak vězte, že už nyní si můžete všechny tyto produkty prohlédnout v nabídce Alzy a jejich dostupnost si ohlídat skrze jejího hlídacího psa. Největší tuzemský obchod s počítači a elektronikou totiž již stihl všechny včera představené novinky zalistovat a de facto se tak připravit na spuštění jejich prodejů.

Včerejší tisková konference Applu byla nakonec pro mnohé z nás o poznání zajímavější, než jsme ještě před pár dny čekali. Nikoliv však proto, že Apple ukázal něco neočekávaného (tedy svým způsobem až na iMac), ale proto, že například vylepšení iPadu Pro vypadají jako skutečně masivní a překonala bez jakýchkoliv potíží i ta nejdivočejší očekávání. Nasazení čipu M1 místo mobilního A14X totiž nečekal snad nikdo. Co se pak týče Apple TV 4K, i ta se zdá být více než zajímavá a to jak díky novým možnostem například pro kalibraci obrazu, tak díky novému typu ovladače, který by měl být alespoň podle Applu uživatelsky přívětivější. Co se pak týče iMaců, dokáží zaujmout neokoukaným designem i velmi dobrým výkonem, kterým strčí většinu konkurence ve stejné cenové relaci do kapsy. A AirTagy? Skvělá vychytávka pro zapomnětlivé jablíčkáře za pár korun.

Aby vám informace o dostupnosti HomePodu mini na Alze neutekly, zajistěte si jejich příliv do vašeho mailu pomocí alzáckého hlídacího psa. Díky této šikovné vychytávce totiž budete mít veškeré informace o dostupnosti produktu jako na dlani – tedy lépe řečeno přímo ve vašem mailu.