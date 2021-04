5 věcí, které nás na včerejším Apple Eventu zklamaly

Od první letošní tiskové konference Applu nás dělí již zhruba 24 hodin, za které si snad každý z nás dokázal své myšlenky a názory na novinky srovnat. Věříme, že nejsme rozhodně sami, když řekneme, že zatímco mnohé věci nás ze strany Applu včera zaujaly, spousty naopak zklamaly. V následujících řádcích si proto shrneme vše, co nás na Eventu zklamalo nebo minimálně zaskočilo. Ještě než se do jejich čtení pustíte, berte prosím v potaz, že se nejedná o hodnocení produktů jako takových, ale spíše o hodnocení jejich částí. Jinými slovy, novinky nejsou určitě špatné, avšak ve všech směrech se úplně nepovedly.

Design iMacu

Přiznáváme, že včerejší představení nových iMaců pro nás byl poměrně velký šok. Nikoliv však proto, že bychom s nimi tak úplně nepočítali (byť bychom na ně před Keynote nevsadili), ale spíš proto, že designově absolutně neodpovídají tomu, na co svět čekal. Prakticky všechny přesné zdroje totiž v uplynulých měsících hovořily o tom, že se Apple u nových iMaců inspiruje monitorem Pro Display XDR, který světu ukázal už v roce 2019. Ostatně, i veškeré koncepty nových iMaců z tohoto designu vycházeli a proto tak nějak celý svět čekal, že Apple ukáže stroje s úzkými rámečky a minimální spodní „bradou“. Nic takového se však nestalo.

Místo toho jsme se dočkali strojů, které vypadají zepředu téměř stejně jako předešlá generace těchto all-in-one počítačů, byť nedisponují černými rámečky a logem. Co se pak týče barevných variant, jejich posouzení je ryze subjektivní záležitostí. Za naší redakci nicméně musíme říci, že s nimi spokojení nejsme, jelikož na nás téměř všechny barevné varianty nových iMaců působí jednak dětinsky a jednak svým způsobem nehodnotně. Přitom třeba z iPadů Air, od kterých Apple zřejmě částečně barevně opisoval, takový dojem nemáme. Jasně, na WWDC se zřejmě dočkáme „dospělejší“ edice s větší úhlopříčkou a zajímavějšími barvami, ale co když už někdo zkrátka čekat nechce nebo nemůže? Nahrazení 21,5″ iMaců s dospělým designem 24″ „dětmi“ se nám zkrátka jako správný krok nejeví.

Softwarová omezenost iPadu Pro s M1

Že Apple iPady umí víme dlouhodobě. Včerejší představení monstra světa tabletů proto ve výsledku za překvapení označit nelze, jelikož bylo všem dlouhodobě jasné, že se k něčemu podobnému schyluje a svět se má skutečně na co těšit. Bohužel, ani zde nemáme v redakci tak úplně tendenci skákat do stropu, protože zkrátka přespříliš nechápeme, proč to všechno.

Jasně, iPady jsou mnohými dlouhodobě považovány za skvělé alternativy Maců a od těch se brutální výkon očekává, zároveň však prakticky každý přizná, že hlavním problémem těchto strojů je jejich operační systém iPadOS, který vám zkrátka při práci ruce tak výrazně jako macOS nerozváže. Trochu nás proto mrzí, že jsme se včera nedočkali oznámení třeba nějaké soft verze macOS či něčeho, co by iPady Pro softwarově ještě více přiblížilo Macům. Hovořit o dotykovém macOS asi smysl nemá, protože samotný Apple v minulosti několikrát zopakoval, že se slučovat systémy určitě nechystá. Prostor na počítačové vylepšení mobilního systému tu ale stále je a to pořádný. A ne, nečekáme, že jej Apple ukáže na WWDC. Pro prodejnost nových iPadů Pro by to totiž zrovna logické nebylo – dávkování novinek se totiž nenosí.

“Obyčejnost” AirTagu

Zcela nadšeni popravdě nejsme ani z lokalizátoru AirTag. Ten se sice prodává za fajn cenu a nabízí příjemné funkce, ale působí na nás spíše jako řadový lokalizátor, než wow lokalizátor z dílny Applu. Zkrátka a dobře, po letech vývoje jsme čekali spíš něco, co nám vyloženě vyrazí dech, protože na to bude například velmi úzce navázána rozšířená realita či podobné funkce, které by využitelnost produktu ozvláštnily. Nic takového se však bohužel neděje a my dostáváme do rukou de facto totéž, co si můžete koupit i od konkurence a co vám poslouží prakticky stejně dobře. Na druhou stranu, Apple se AirTagem přespříliš necachal a pravděpodobně jej tak i on sám vnímá vyloženě jako hezký doplněk své nabídky než něco, čím by chtěl svět přesvědčovat o svém úžasu.

Úložiště Apple TV

Nit suchou nenecháme ani na Apple TV, byť je pravda, že zde nelze hovořit vyloženě o zklamání, nýbrž spíše o jakési nelogičnosti. U novinky absolutně nechápeme to, že ač s ní Apple zcela určitě chce cílit na hráče nasazením výkonnějších procesoru a HDMI 2.1 s podporou 120Hz obnovovací frekvence, nerozvázal jim ve hraní ještě více ruce navýšením úložiště a to jak základního, tak i toho vyššího.

32GB a 64GB běžným uživatelům samozřejmě bez problému stačí, avšak budu-li náruživým hráčem stahujícím kvanta her pro instantní hraní, skákat do stropu z této kapacity určitě nebudu. Paměťové čipy přitom nejsou ničím natolik drahým, aby je Apple do své TV, kterou má beztak naprostá většina jejich majitelů několik let, po které je „zahlcuje“ nejrůznějšími aplikacemi, nemohl implementovat. Opět ale říkáme, že na toto konto bude nadávat skutečně jen vybraná skupina uživatelů. Valná většina pak bude naopak spokojená s tím, že je cenově nová Apple TV zajímavější než její předešlá generace.

Dostupnost všech produktů

Když jsme se v redakci před zahájením Keynote bavili o našich očekáváních, shodli jsme se na tom, že jí Apple asi z velké části pořádá i z jakéhosi PR hlediska. Jinými slovy se nám zdálo, že se světu zkrátka ničím výraznějším dobrého půl roku nepřipomněl a tak nyní cítil potřebu mu zamávat, pozdravit jej a tak nějak se připomenout, že se tu pořád je a ať s ním svět počítá. Přesně tohle se nakonec stalo, avšak dle nás na mnohem vyšší úrovni, než jsme čekali. Rozhodně totiž nejsme zvyklí na to, že bychom museli na téměř všechny nově představené produkty čekat zhruba další měsíc a to možná i déle. Přesto to se však u iMaců, iPadů i Apple TV stalo. U AirTagů se sice někteří šťastlivci dočkají už příští pátek, ale vzhledem k povaze produktu jako takového je otázkou, zda má smysl jásat či nikoliv.