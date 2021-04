ČR vs. SR: Víme, kde vládnou smartphony nad počítači a kde je oblíbenější iOS

Posledních deset let žiji v Bratislavě a i když jsem si vždy říkal, že mezi Českem a Slovenskem je jen minimální rozdíl, opak je pravdou. Rozdíl mezi lidmi z jedné nebo druhé země je skutečně obrovský a projevuje se to mimo jiné také v tom, jakým způsobem používají internet, zejména pak na tom, z jakých zařízení na něj přistupují. Posledních dvanáct měsíců bylo pro chování lidí na internetu velmi netradičních, o to zvláštněji však působí, jakým způsobem přistupují na internet Slováci v době pandemie.

Zatímco běžně již před vypuknutím pandemie pomalu ale jistě převažovaly v Evropě přístupy na internet z mobilních telefonů, během pandemie, kdy lidé tráví více času doma, se tento přístup mírně změnil a trend z posledních let se zpomalil. Lidé opět využívají více než předtím počítače a tablety a ke svým oblíbeným serverům se připojují například v ČR za posledních 12 měsíců téměř vyrovnaně z počítačů a smartphonů, přitom před pandemií mírně převládaly právě smartphony. Konkrétně pak například v březnu letošního roku přistupovalo 49,34 % uživatelů v ČR na internet z počítače a z mobilního telefonu to bylo 46,95 %, zbytek patří tabletům a dalším zařízením.

Na Slovensku oproti tomu převládají v přístupu k internetu mobilní telefony zcela jednoznačně, a to i v době pandemie, kdy naopak stále posilují, i když v ČR jejich počet během uplynulých dvanácti měsíců poklesl. Na Slovensku za poslední měsíc přistupovalo na internet 66,96 % uživatelů přes telefon, zatímco počítač používalo pouze 28,24 %, zbytek pak používal tablet nebo další alternativy. Chování českých a slovenských uživatelů je tedy opravdu významně rozdílné a zatímco v ČR je stále ještě poměr počítačů a telefonů co se přístupu k internetu týká velmi podobný, na Slovensku tvoří telefony již téměř 70 % všech zařízení, které se připojují k internetu.

Pokud se pak podíváme na poměr iOS a Android zařízení čistě v rámci segmentu mobilních telefonů, v ČR je iOS oblíbenější než na Slovensku. Zatímco v ČR používá iOS pro přístup k internetu v 19,81 % všech uživatelů, v SR je to to o něco méně a iOS zde patří 15,74% trhu. Zbytek pak tvoří v obou zemích v podstatě jen Android, kterému patří v SR 84,26% trhu a v ČR 80,18% trhu.

Data použita v tomto článku pochází od společnosti Gemius, kterou dobře zná většina majitelů velkých webových stránek. Jedná se totiž o nejpoužívanější auditované měření návštěvnosti stránek v ČR/SR, které využívají stovky největších webů v ČR/SR. Pokud nepoužíváte Google Analytics a chcete svá data ukazovat veřejně, pak používáte Netmonitor, který následně používá služby Gemius pro měření návštěvnosti. Jedná se tedy o skutečně relevantní data. Společnost sice sama nikde neuvádí, jaký vzorek populace měří nebo jak velké procentuální odchylky počítá, ovšem vzhledem k počtu zahrnutých stránek a jejich velkosti lze soudit, že odchylky budou skutečně minimální, řádově pak v nízkých jednotkách procent.