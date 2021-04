Mapa pokrytí 5G v ČR: Zjistěte, kde všude nabízí váš operátor pokrytí

Jednou z největších novinek loňských iPhonů 12 (Pro) je bezesporu podpora 5G sítí, které zajistí telefonům mnohem rychlejší internetové mobilní připojení ve srovnání s LTE. A jelikož se právě podpory 5G dočkáme zřejmě i u chystaných iPadů Pro, které by měl svět poprvé oficiálně spatřit zítra, nových generaci Apple Watch a možná i MacBooků, není určitě od věci podívat se, jak na tom v Česku vlastně s pokrytím těmito sítěmi jsme. Právě pokrytí je totiž u podobných technologií naprosto klíčové a bez jakékoliv nadsázky lze říci, že bez něj je podpora u elektroniky naprosto k ničemu.

Fotogalerie 5G v cr 1 5G v cr 2 5G v cr 3 apple 5g prezentace Vstoupit do galerie

V České republice bohužel zatím příliš mnoho důvodů k 5G radosti nemáme. Ani jeden ze tří tuzemských operátorů totiž nenabízí závratně velké pokrytí a je tedy vcelku jasné, že na jakékoliv zajímavější využití 5G si ještě nějakou chvíli počkáme. Například T-Mobile nabízí podle své mapy 5G podporu jen na části Prahy a části Brna, což je s ohledem na to, že se jedná o nejsilnějšího tuzemského operátora žalostně málo. To O2 je na tom z hlediska pokrytí minimálně v Čechách o poznání lépe, jelikož kromě Prahy nabízí 5G třeba i v Plzni, Domažlicích, Klatovech, Lounech, Karlových Varech a dalších několika větších městech. Morava je nicméně dle oficiální mapy pokrytí zatím prakticky nepolíbená. Zřejmě nejzajímavější pokrytí pak nabízí možná trochu překvapivě Vodafone, který své 5G sítě rozšířil už prakticky po celém území Česka, byť v některých končinách dost slabě. Nicméně i tak jej lze zatím alespoň podle map označit za nekorunovaného krále českého 5G.

Ani jeden z výše zmíněných operátorů se dlouhodobě netají tím, že má s 5G pokrytím v Česku velké plány, které by rád v co nejbližší době realizoval. Jak schopní v tom však budou je v tuto chvíli otázkou, jelikož se za poslední měsíce tak úplně nezdá, že by měl být tento rozmach jakkoliv rychlý. Snad se ale přeci jen rychlého rozmachu dočkáme, díky čemuž tak budou (nejen) 5G iPhony rázem zase o něco využitelnější.