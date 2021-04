Nové iMacy už v úterý? Podle uznávaného leakera je to možné

Už na nadcházející úterý 20. dubna má Apple naplánovanou svou první Keynote letošního roku, na které světu představí novinky chystané na jaro. Zatímco o představení iPadů Pro či lokalizátorů AirTags už v současnosti pochybuje málokdo, nad příchodem dalších produktů visí otazníky. Patří mezi ně i redesignované iMacy, které sice ještě před pár hodinami na Keynote očekával málokdo, avšak minimálně podle leakera l0vetodream by se v úterý představit přeci jen mohly. Vyplývá to alespoň z jeho čerstvého příspěvku na Twitteru.

Leaker nasdílel na svůj profil konkrétně pozvánku na úterní Keynote spolu s fotkou barevných iMaců G3, z čehož lze právě odkaz na novou generaci iMaců vyčíst. I ty se totiž mají dočkat celé řady nových barevných variant. Háček je však v tom, že by to měly být barvy využité Applem například u iPadů Air 4. generace – tedy modrá, zelená, zlatorůžová, vesmírně šedá a černá. V pozvánce však hraje prim třeba žlutá, oranžová nebo fialová – tedy barvy, které by se na iMacích objevit neměly. Je proto otázkou, zda leaker střílí tentokrát takříkajíc od boku, či zda dostal od svých zdrojů echo a svět s předstihem na příchod iMaců připravuje. Co myslíte vy?