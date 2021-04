České kasino chce po Facebooku půl miliardy

Vlastník rozvadovského King’s Casina se pouští do velkého sporu. Žaluje totiž Facebook o půl miliardy kvůli klamavé reklamě. Inzerát na sociální síti totiž vyzývá k vložení peněz do on-line herny, která má stejný název jako kasino v Rozvadově. To navíc žádné hraní po internetu neumožňuje. Vlastník kasina je toho názoru, že jde o klamavou reklamu, za kterou je Facebook plně odpovědný. Byť kasino několikrát o stažení reklamy žádalo, největší sociální síť nikdy nevyhověla. Žaloba byla podána u plzeňského soudu.