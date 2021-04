Další úspěch pro Apple TV+, podle diváků má nejkvalitnější obsah ze streamovacích služeb

Streamovací služba  TV+ zejména ve svých začátcích nezřídka sklízela kritiku kvůli nedostatečně bohaté nabídce obsahu ve srovnání s jinými službami tohoto typu. Pravdou je, že co se týče obsáhlosti programové nabídky, je na tom  TV+ úplně jinak než služby typu Netflix, HBO GO / Max, Disney+ nebo třeba Hulu. Nedávná studie ale odhalila, že co Applu v tomto směru chybí na kvantitě, to dohání na kvalitě. Podle analýzy společnosti Self Financial na základě údajů z IMDb se může  TV+ pochlubit výrazně kvalitnějším – respektive lépe hodnoceným – obsahem než její konkurenti.

Zmíněná studie ukázala, že přestože se počet titulů v programové nabídce streamovací služby  TV+ dá počítat doslova na desítky, průměrné hodnocení těchto pořadů je poměrně vysoké – na IMDb činí 7,24 bodu. U HBO Max dosahuje průměrné hodnocení kvality obsahu 7,13 bodu, u Netflixu 6,94 bodu a u Disney+ 6,63 bodu. Co se hodnocení kvality obsahu na  TV+ týče, může se streamovací služba od Applu pochlubit relativně vysokým procentem hodnocení kvality. Specialistka Jeanette DePatie v této souvislosti uvádí, že se Apple zkrátka rozhodl jít v případě své streamovací služby cestou kvality, a tento přístup využívá coby svou hlavní odlišnost od ostatních streamovacích služeb. Kromě kvality obsahu se pořady na  TV+ mohou pochlubit také kvalitou rozlišení – na jablečné streamovací službě najdete více obsahu ve 4K HDR než u řady ostatních konkurenčních služeb.

Společnost Self Financial provedla také analýzu kvality jednotlivých žánrů v nabídkách streamovacích společností. Zde stojí za zajímavost, že přestože dokument Tiny World z produkce Apple Originals dosáhl na IMDb hodnocení ve výši 9 bodů, žánr dokumentů jako takový dosahuje nižšího hodnocení. Výrazný vliv na tento fakt má dokument Greatness Code, který byl na IMDb hodnocen 4,5 bodu. Jeanett DePatie podotýká, že do budoucna bude pro společnost Apple představovat skutečnou výzvu snaha i nadále udržet relativně vysokou kvalitu obsahu. Kromě pozitivního hodnocení ze strany diváků se pořady na  TV+ těší i ocenění od znalců, a řada seriálů a pořadů získala nejen nominace na prestižní ocenění, ale i ceny jako takové.