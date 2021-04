Stáhněte si skvělé tapety pro iPhone, iPad či Mac inspirované první letošní Keynote

Spekulace okolo konání první jablečné konference v tomto roce jsou u konce. Apple oznámil, že se tak stane 20. dubna. Rozhodně se máme na co těšit, jelikož ukázány by měly být dlouho očekávané AirTagy. Také ale bychom mohli vidět nové iPady Pro či dokonce iMacy. Tak či onak, moudřejší budeme již za týden. Pokud se chcete na první keynote Applu v roce 2021 náležitě naladit, možná oceníte tapety, které společnost v duchu nadcházející akce připravila. K dispozici jsou ve dvou verzích – světlé a tmavé, a to pro iPhone, iPad i Mac. V galerii na boku odstavce se ne ně můžete podívat. Pro případné stažení ale využijte odkazy níže. Jak se vám tapety zamlouvají?