Seriál Elita patří rozhodně mezi to lepší, co můžete v seriálové nabídce Netflixu nalézt. Na jedničce mezi videostreamovacími službami momentálně najdete tři série. Fanoušci by ale měli zbystřit, jelikož už 18. června se dočkají série čtvrté. Netflix ji včera uvedl trailerem, který můžete vidět pod odstavcem.