Sony chystá remakeThe Last of Us

The Last of Us. Jedna z nejlepších her historie a pýcha Playstationu, na kterou nedá téměř nikdo dopustit. Byť už se hra jednoho vylepšení grafiky v podobě remasteru dočkala, údajně se chystá další. Vývojáři totiž mají pracovat dokonce na remaku, který má plně využívat potenciál a výkon Playstationu 5. Jedná se ovšem o nepotvrzené spekulace. Vývojáři z Naughty Dog údajně měli v plánu vyhotovit i remake Uncharted. Od tohoto záměru bylo ale upuštěno kvůli vysokým nákladům. Brali byste The Last of Us v „PS5 verzi“?