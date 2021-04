Je jasné, že ty nejlepší tituly po všech směrech nás na konzole nejnovější generace teprve čekají. Už ale teď se máme na co těšit. Příkladem budiž akční survival střílečka Abandoned. Hlavní hrdina se probouzí v lese, ze kterého se musí dostat pryč. Pochopitelně to nebude nic jednoduchého. Hra by měla vyjít na PS5 koncem roku. O ostatních platformách zatím řeč nebyla. Pod odstavcem se můžete podívat na trailer.