Rybáři, jástejte! Na iPhony míří zajímavé rybářské RPG River Legends

Rybaření ve videohrách je fascinujícím tématem. Oblíbená relaxační činnost v nich totiž většinou zaujímá místo podobně uklidňujících miniher. Jako hlavní téma si rybaření ale moc her zatím nepřisvojilo. Nyní to ale vypadá, že se karta začíná obracet. Zatímco na velké platformy míří rybářské RPG Moonglow Bay, na iPhony se chystá podobně pojaté River Legends: A Fly Fishing Adventure. Chystaný kousek od Dantat Studio slibuje spojení mechanik z her na hrdiny s adventurními prvky. Hlavní náplní hry bude přitom samozřejmě rybaření. K tomu, aby se z vás stal ten nejlepší rybář široko daleko, však budete muset neustále vylepšovat své vybavení a rozvíjet své schopnosti.

Na rozdíl od již zmíněných rybářských miniher v jiných hrách přistupuje River Legends k tématu komplexněji. K chytání těch nejvzácnějších ryb vám nebude stačit pouze štěstí a schopnost ve správnou chvíli mačkat příslušná tlačítka. Hra nabídne strategičtější přístup, kdy si budete muset dobře rozmyslet, na jaké místo vyrazíte nebo jakou návnadu budete při muškaření používat. Při samotném rybaření si pak musíte dobře osvojit nahazovaní prutu a schopnost dobře číst vodní proudy. River Legends tak kromě uklidňujícího postávání u břehu řeky slibuje také pořádnou dávku adrenalinu při samotném rybaření. Hra vychází 27. dubna a vyjde vás na 79 korun. Na App Storu se k ní můžete předregistrovat již nyní.