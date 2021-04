Google vyvíjí vlastní mobilní procesor

Do rodiny společností, které si vyrábějí vlastní mobilní procesory, možná přibude i Google. Podle 9to5google plánuje společnost odhalit vlastní procesory postavené na ARMu, které by mohly v budoucnu pohánět jak smartphony, tak Chromebooky. Google má údajně na procesorech spolupracovat se Samsungem. První čipy s „logem“ Googlu by mohli zákazníci vidět již letos, a to v chystaných Pixelech 6. Závěrem je nutné dodat, že Google již v tomto ohledu nějaké zkušenosti má, jelikož pro starší Pixely vyvinul čip Titan M, jehož účelem bylo šifrování dat.