Přední výrobce procesorů v podobě TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) vystrašil uživatele nemilou zprávou. Jelikož svět trápí nedostatek polovodičů, ceny procesorů by se mohly zvýšit až o 25 %. Jelikož jde o celkem podstatný nárůst, mohlo by to znamenat zdražení smartphonů. Jestli se ale slova společnosti naplní ukáže až čas.