Googlu prodloužil možnost užívat bezplatné hovory přes svůj Meet

Jelikož pandemie koronaviru uvrhla práci či studium do distančního stavu, dostávají se více ke slovu aplikace pro konferenční hovory. Byť se nejvíce používají Microsoft Teams a Zoom, své uživatele má i Google Meet. Ten je poskytován spíše firmám v rámci balíku. Možnost užívat ale tuto aplikaci mají normálně i běžní uživatelé, a to v rámci limitu 60 minut na hovor. Před časem ale Google tento limit dočasně zrušil. Jelikož je používání těchto aplikací stále ve světě relevantní, prodloužil Google možnost užívat Meet neomezeným způsobem až do konce června.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr — Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021