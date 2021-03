Prototyp SN11 pravděpodobně při testu explodoval [Aktualizace]

Tak se prototyp SN11 přeci jen testu dočkal. Kdo z vás sledoval živý přenos, pravděpodobně je v rozpacích. Během testu vypadl obraz a ozvala se ohlušující rána. Jako první se nabízí, že SN11 explodoval. Máme ale velmi málo informací. Jak můžete vidět na fotografii pod odstavcem, v Boca Chica je momentálně mlha. Nemáme tedy ani vizuální potvrzení. Na oficiální prohlášení čekáme.

Aktualizace:

15:55 – K potížím se na Twitteru vyjádřil sám Elon Musk

Looks like engine 2 had issues on ascent & didn’t reach operating chamber pressure during landing burn, but, in theory, it wasn’t needed.

Something significant happened shortly after landing burn start. Should know what it was once we can examine the bits later today.

— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021