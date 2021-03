Jako blesk z čistého nebe udeřila zpráva, že další prototyp vesmírné lodi Starship by mohl letět už dnes. Stane-li se tak, bude to vůbec poprvé, kdy prototyp poletí ve stejný den jako je proveden zkušební zážeh motorů. Na každý pád nic ještě není jisté a let SN11 může být klidně odložen. Živý přenos z Boca Chica můžete sledovat pod odstavcem.