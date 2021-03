Projekt JWST, který se týká vesmírného dalekohledu Jamese Webba, běží již skoro dvacet let a stál téměř 10 miliard dolarů. Odborníci vznesli obavy, že by dalekohled mohl být během lodního transportu do Francouzské Guyany ukraden piráty. Je totiž příliš velký na to, aby byl převezen letadlem. Nebyl by to rozhodně první pokus. V roce 1984 kapitán lodi, který převážel ocelovou konstrukci James Clerk Maxwell Telescope, se rozhodl, že náklad unese a bude považovat výkupné. Skončil ve vězení.