Psalo se 1. září minulého roku, kdy Nvidia oznámila trio grafických karet RTX 3070, 3080 a 3090. Po půl roce již má tolik modelů, že se v nich běžný uživatel jen těžko vyzná. Tak či onak, v polovině května by mohl přijít další, a sice GeForce RTX 3080 Ti, který by mohl mít 12 GB GDDR6X paměti (dříve se spekulovalo i o 20 GB). Čip by poté mohl dostat do vínku 10 496 nebo 10 240 cuda procesorů. Cena by se mohla vyšplhat až ke 40 tisícím korunám.