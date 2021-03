Někteří z vás se už dost možná ocitli v situaci, ve které chtěli zobrazit konkrétní zprávu bez toho, aniž by se odesílateli zobrazilo potvrzení o přečtení. To se samozřejmě nezobrazí v případě, že si zprávu přečtete z uzamčené obrazovky či z oznamovacího centra. Problém je ale v tom, že u této praktiky nejste schopni zprávu zobrazit celou, pouze její náhled. Pokud je tedy zpráva delší, celou si ji nezobrazíte. I přesto ale existuje velmi jednoduchý způsob, pomocí kterého si lze zprávu v celém znění zobrazit bez toho, aniž by se potvrzení o přečtení zobrazilo.

Jak na iPhone přečíst zprávu tak, aby se odesílateli nezobrazilo potvrzení o přečtení

Trik, který si ukážeme níže, je možné vykonat jak na starších iPhonech s 3D Touch, tak i na těch novějších, na kterých je k dispozici pouze Haptic Touch. Postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste si na iPhone otevřeli nativní aplikaci Zprávy.

Jakmile tak učiníte, tak si najděte konkrétní konverzaci, ve které chcete zprávu zobrazit. Konverzaci však neotevírejte.

Nyní se postup liší podle toho, zdali máte iPhone s 3D Touch či s Haptic Touch: iPhone s 3D Touch: prstem silně zatlačte na konverzaci, jejíž zprávy chcete zobrazit; iPhone s Haptic Touch: prst delší dobu na konverzaci, jejíž zprávy chcete zobrazit, podržte.

V obou případech se zobrazí náhled konverzace, ve které si můžete zprávy „skrytě“ přečíst.

V obou případech se zobrazí náhled konverzace, ve které si můžete zprávy „skrytě" přečíst. Po zobrazení náhledu můžete prst z obrazovky zvednout.

Jakmile budete mít přečteno, tak stačí klepnout kamkoliv mimo ovládací prvky a konverzaci.

Tímto se ocitnete na hlavní stránce aplikace Zprávy a samotná zpráva se tak nepřečte, což dokazuje také ukazatel u konkrétní konverzace.

U jednotlivých konverzací si samozřejmě můžete nastavit, zdali v nich bude potvrzení o přečtení aktivní či nikoliv. Stačí nahoře v konverzaci klepnout na jméno dotyčného, a poté na informace, kde už se tato možnost nachází. Kompletně lze potvrzení o přečtení deaktivovat v Nastavení -> Zprávy. Výše uvedený postup se ale hodí tehdy, kdy máte v konverzaci aktivní potvrzení o přečtení a prozatím nechcete na konkrétní zprávu reagovat. Díky tomuto postupu si budete schopni reakci na konkrétní zprávu lépe promyslet, což se určitě hodí. Prvně si každopádně doporučuji celý postup natrénovat na nějaké cvičené konverzaci.