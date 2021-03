Dnes v ranních hodinách našeho času proběhla úspěšně další mise Starlink, jež nesla název Starlink v1-22. Cílem bylo opět vynést 60 satelitů na nízkou oběžnou dráhu Země. První stupeň rakety Falcon 9 úspěšně přistál na plošině Of Course I Still Love You. Další mise Starlink (Starlink v1-23) je naplánována na duben.