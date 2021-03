Zaplatila přes Apple Pay banány, místo 122 Kč jí vyšly na 49 000 Kč

Nikdo a nic není neomylný či neomylné – a to samozřejmě ani Apple Pay. Svědčí o tom jeden čerstvý a především pak dosti úsměvný přešlap Velké Británie, kdy tamní jablíčkářka Cymbre Barnes z Londýna použila platební metodu Applu k úhradě svého nákupu v jedné malé pobočce Marks & Spencer. Hodnota nákupu měla být 4 libry (cca 122 Kč), ale problém s Apple Pay způsobil, že jí byla účtována podstatně vyšší částka a to hned 1 599 liber (cca 49 tisíc Kč). Tato služba totiž nemá finanční limit, do kterého můžete jejím prostřednictvím platit.

Za všechno mohly banány, které prodejna špatně ocenila. Ty měly mít cenu 1 libru (cca 30,50 Kč), jenže terminál je naúčtoval 150× dráž. Chyby si zákaznice všimla až v momentě, kdy se jí tiskla účtenka čili v době, kdy transakce již proběhla a nešlo ji stornovat.

„Chvátala jsem do práce, takže jakmile jsem byla u pokladny, použila jsem nejrychlejší možnou platbu, a to Apple Pay. Když jsem si chyby při tisku účtenky všimla, bylo již příliš pozdě.“

Se stornováním transakce jí navíc v obchodě nedokázali pomoci. Proto se musela vydat do pobočky jiné, kam jí však cesta trvala na 45 minut.

„V oblasti bezkontaktních plateb došlo za poslední dobu k obrovské inovaci a od zákazníků jsme měli skutečně skvělou zpětnou vazbu,“ uvedl zástupce společnosti M&S. „Zde se jednalo o ojedinělou chybu, za kterou jsme se zákazníkovi omluvili a nabídli patřičnou náhradu.“

Běžné bezkontaktní platby probíhající skrze debetní nebo kreditní kartu mají nastavený limit. Ten se určuje v internetovém bankovnictví. Kdyby ten poskytovala i služba Apple Pay, k danému problému by nedošlo, protože by požadovaná částka byla vyšší, než by limit umožnil. Ten bývá obvykle systémem nastaven do 20 tisíc Kč. U plateb nevyžadující kód PIN je to poté 500 Kč. Tento limit však chce Velká Británie navýšit a to na 45 liber (cca 1 350 Kč).