ŽIVĚ: NASA jde otestovat zážeh centrálního stupně rakety pro let k Měsíci

Jak jste jistě zaslechli, návrat člověka na Měsíc by se měl uskutečnit do roku 2024. Po mnoha odkladech a potížích to už tak pravděpodobně nevypadá, byť naděje umírá poslední. NASA se pokusí dnes zažehnout všechny motory centrálního stupně rakety SLS, a to alespoň na 4 minuty, což by pro splnění testu mělo stačit. Ideálně by pak mělo jít o 8 minut, jelikož to je přibližně stejná doba, kterou motory pracují během skutečného startu. Dnes by se měl tak opakovat lednový test, který skončil po minutě. Poté měl následovat test už v únoru, objevily se ale nečekané potíže s ventilem kapalného kyslíku, test musel být tedy odložen.

Pokud vše proběhne v naprostém pořádku, ať už dnes či o několik dní později kvůli odkladu, který může nečekaně přijít vždy, bude centrální stupeň přemístěn za pomoci jeřábu na loď Pegasus a zařízení poputuje do Kennedyho vesmírného střediska, kde se v plném proudu pracuje na přípravě vesmírné lodi Orion a přídavných boosterů. Raketa SLS by měla startovat už tento rok. Reálně se ale předpokládá až se začátkem příštího roku, kdy by raketa měla v rámci mise Artemis-1 vynést na oběžnou dráhu Měsíce loď Orion. Okno pro test centrálního stupně se otevírá ve 20:00. Událost můžete sledovat za pomoci odkazu pod odstavcem. Jestliže dnes vše dopadne podle plánu, bude ukončeno patnáctiměsíční testování tohoto stupně.